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Лига чемпионов

Сегодня, 19:54

Борис Игнатьев назвал главную ошибку «Ливерпуля» в матче с «Реалом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу «Реала» над «Ливерпулем» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (5:2).

«Ливерпуль» начал, как это принято в обывательских кругах говорить, за здравие и сделал все возможное, чтобы заиметь психологическое преимущество, да и не только. Я думаю, что здесь не хватило прагматизма этой команде, когда она ощущает свое преимущество в забитых мячах.

Играть с такой командой, как «Реал», в таком ключе при двух забитых мячах — непозволительная роскошь. И, думаю, здесь большие ошибки допустили как футболисты, так и тренеры — чем и воспользовались умелые, мастеровитые игроки «Реала». Они, имея высокий уровень, с пониманием отнеслись к тому, что «Ливерпуль» не закрылся, а оставил им возможности для маневра. Вот этим маневром игроки «Реала» в атакующей линии и воспользовался», — цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Ответная игра пройдет 15 марта в Мадриде. Начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/24/19824355.shtml?updated
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Борис Игнатьев
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