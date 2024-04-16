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Сегодня, 20:45

«Боруссия» — «Атлетико»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» сыграет с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов 16 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото AFP
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«Боруссия» примет «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 16 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Боруссия» — «Атлетико» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Атлетико

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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