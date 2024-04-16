«Боруссия» примет «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 16 апреля. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Боруссия» — «Атлетико» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.

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