«Боруссия» и «Атлетико» сыграют в Лиге чемпионов 16 апреля

Дортмундская «Боруссия» дома 16 апреля примет мадридский «Атлетико» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Боруссия» — «Атлетико» пройдет в прямом эфире и по подписке на канале «Матч Футбол 1». Начало — в 21.45 мск. На телеканале «Матч Премьер» также проведут онлайн-перекличку с самыми интересными событиями игр четвертьфинала ЛЧ.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Боруссия» — «Атлетико» в матч-центре.

10 апреля в Мадриде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» обыграл «Боруссию» со счетом 2:1.

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