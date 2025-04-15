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15 апреля, 20:20

«Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Боруссия» примет «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Дортмундская «Боруссия» примет «Барселону» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 15 апреля. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями и результатом игры «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:1
Барселона

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку двух игр дня, лучшие моменты — в формате мультикаста.

Первый матч «Барселоны» и «Боруссии» состоялся в столице Каталонии 9 апреля, хозяева выиграли со счетом 4:0. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Баварии» и «Интера».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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