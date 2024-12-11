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Сегодня, 22:00

«Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Барселона» будут играть в Лиге чемпионов 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Матч «Боруссия» — «Барселона» пройдет в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе). Сервис контента проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» — «Барселона» можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Барселона

«Боруссия» в пятом туре обыграла загребское «Динамо» (3:0), а «Барселона» — «Брест» (3:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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