«Боруссия» и «Барселона» будут играть в Лиге чемпионов 11 декабря

Матч «Боруссия» — «Барселона» пройдет в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе). Сервис контента проведет перекличку вечерних встреч в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Боруссия» — «Барселона» можно в нашем матч-центре.

«Боруссия» в пятом туре обыграла загребское «Динамо» (3:0), а «Барселона» — «Брест» (3:0).