Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:15

«Боруссия» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Барселона» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Дортмундская «Боруссия» и «Барселона» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также организует перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Боруссии» и «Барселоны» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Барселона

Команды набрали по 12 очков в пяти турах Лиги чемпионов. В пятом туре «Барселона» победила «Брест» (3:0), а «Боруссия» — загребское «Динамо» (3:0).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Читайте также
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Арсенал» — «Монако»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Реалу» нет равных в играх на выживание. Победа над «Аталантой» — очередное доказательство
«Милан» — «Црвена Звезда»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов 11 декабря: расписание матчей и онлайн-трансляция дня
Анчелотти назвал причины травмы Мбаппе
Сегодня
Вчера
Неделя