«Боруссия» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 15 апреля

«Боруссия» и «Барселона» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Первая встреча соперников на прошлой неделе завершилась победой «Барселоны» на своем поле — 4:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Боруссия» — «Барселона» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Игру в Дортмунде в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку двух параллельных матчей вечера — в Дортмунде и между «Астон Виллой» и «ПСЖ».