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Сегодня, 00:56

Дубль Торреса в концовке матча позволил «Барселоне» вырвать победу у «Боруссии»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ферран Торрес забивает гол «Боруссии».
Фото Reuters
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«Барселона» на выезде переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины нападающий каталонцев Рафинья открыл счет. Почти сразу хозяевам удалось отыграться — отличился Серу Гирасси. На 75-й минуте Ферран Торрес забил второй гол каталонцев, но дортмундцам удалось быстро сравнять счет благодаря второму мячу Гирасси. Победу гостям принес Торрес, оформивший дубль на 85-й минуте.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталасьб на 9-й строчке — 12 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:3
Барселона

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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