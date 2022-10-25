«Боруссия» сыграла вничью с «Манчестер Сити» и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

25 октября, 23:50
Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Манчестер Сити» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0.
Нападающий английского клуба Рияд Махрез мог вывести свою команду вперед, но не реализовал пенальти на 58-й минуте.
После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками. Дортмундский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На третьем месте идет «Севилья» — 5 очков, на последнем — «Копенгаген» (2 очка).
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Основные источники исследования