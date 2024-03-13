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Лига чемпионов

13 марта, 22:40

«Боруссия» Дортмунд — ПСВ: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на ответный матч «Боруссия» Дортмунд — ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Дортмунде. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первый матч закончился вничью — 1:1.

«Боруссия»: Кобель, Матсен, Хуммельс, Зюле, Джан, Забитцер, Озджан, Санчо, Брандт, Маллен, Фюллкруг.

ПСВ: Бенитес, Дест, Боскальи, Шутен, Тезе, Тиль, Верман, Мауро Жуниор, Тиллман, Де Йонг, Бакайоко.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
ПСВ

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей «Атлетико» — «Интер» и «Боруссия» — ПСВ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
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