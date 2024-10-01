Хет-трик Адейеми принес «Боруссии» победу над «Селтиком» со счетом 7:1

Дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Селтик» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов — 7:1.

Хет-трик у дортмундцев оформил Карим Адейеми. 22-летний немец забил на 11-й, 29-й и 42-й минутах. Дубль на счету Серу Гирасси (40-я, с пенальти и 66-я). Еще один мяч на 7-й минуте с пенальти забил Эмре Джан. Окончательный счет на 79-й минуте установил Феликс Нмеча.

Единственный гол гостей на 9-й минуте забил Дайдзэн Маэда.

«Боруссия» (6 очков) одержала вторую победу в общем этапе Лиги чемпионов и возглавила таблицу. «Селтик» (3) потерпел первое поражение и идет 19-м.

В следующем туре дортмундцы 22 сентября на выезде сыграют с «Реалом», а шотландский клуб на следующий день в гостях встретится с «Аталантой».