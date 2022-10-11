Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей»

Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1.

Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Танги Ньянзу.

В составе хозяев через 17 минут отличился Джуд Беллингем.

После четырех туров Лиги чемпионов «Боруссия» занимает 2-е место турнирной таблице группы G, набрав 7 очков. «Севилья» с 2 очками располагается на 3-м месте.