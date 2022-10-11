Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Севильей»

11 октября, 23:50
Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1.
Счет на 18-й минуте открыл защитник гостей Танги Ньянзу.
В составе хозяев через 17 минут отличился Джуд Беллингем.
После четырех туров Лиги чемпионов «Боруссия» занимает 2-е место турнирной таблице группы G, набрав 7 очков. «Севилья» с 2 очками располагается на 3-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования