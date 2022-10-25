«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: Холанн выйдет в стартовом составе англичан

«Боруссия» из Дортмунд примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Боруссия»: Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Эмре Джан, Т.Азар, Беллингем, Адейеми, Рейна, Брандт, Мукоко.

«Манчестер Сити»: Ортега, Ж.Канселу, Аке, Р.Диаш, Стоунз, Родри, Гюндоган, Фоден, Махрез, Альварес, Холанн.