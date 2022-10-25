Сегодня, 20:54
«Боруссия» из Дортмунд примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Боруссия»: Кобель, Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Эмре Джан, Т.Азар, Беллингем, Адейеми, Рейна, Брандт, Мукоко.
«Манчестер Сити»: Ортега, Ж.Канселу, Аке, Р.Диаш, Стоунз, Родри, Гюндоган, Фоден, Махрез, Альварес, Холанн.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования