«ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией» и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» на выезде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 1:1.

Форвард немецкой команды Карим Адейеми забил первый гол на 51-й минуте, полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери сравнял счет на 58-й минуте.

«Боруссия» заняла первое место в группе F с 11 очками. «ПСЖ» набрал 8 очков и стал вторым благодаря тому, что «Милан» в параллельной встрече обыграл «Ньюкасл» (2:1). Итальянская команда также набрала 8 очков, но уступила парижанам по дополнительным показателям, заняла третье место в группе и вылетела в Лигу Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.