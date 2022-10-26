Сегодня, 02:30
Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идунапарк».
На 58-й минуте встречи полузащитник английской команды Рияд Махрез не реализовал пенальти.
После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.
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Основные источники исследования