«Боруссия» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идунапарк».

На 58-й минуте встречи полузащитник английской команды Рияд Махрез не реализовал пенальти.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.