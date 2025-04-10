«Боруссия» не собирается отправлять Ковача в отставку после разгромного поражения в Лиге чемпионов

10 апреля, 09:25
«Боруссия» приняла решение о дальнейшей судьбе главного тренера Нико Ковача после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Todofichajes, 53-летний специалист продолжит тренировать команду. Руководство клуба сохраняет доверие к тренеру, несмотря на неудачные результаты в нынешнем сезоне.
Ковач возглавил «Боруссию» в январе этого года. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2026-го.
Черно-желтые проведут ответный матч против «Барселоны» 15 апреля. Игра состоится в Германии.