«Боруссия» не собирается отправлять Ковача в отставку после разгромного поражения в Лиге чемпионов

«Боруссия» приняла решение о дальнейшей судьбе главного тренера Нико Ковача после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Todofichajes, 53-летний специалист продолжит тренировать команду. Руководство клуба сохраняет доверие к тренеру, несмотря на неудачные результаты в нынешнем сезоне.

Ковач возглавил «Боруссию» в январе этого года. Его контракт с «Боруссией» рассчитан до конца июня 2026-го.

Черно-желтые проведут ответный матч против «Барселоны» 15 апреля. Игра состоится в Германии.