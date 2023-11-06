«Боруссия» на своем поле примет «Ньюкасл» в групповом этапе Лиги чемпионов 7 ноября, во вторник. Игра пройдет на стадионе Signal Iduna Park в Дортмунде, Германия. Начало — в 20:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет перекличку всех матчей дня Лиги чемпионов в одной текстовой онлайн-трансляции. Ключевые события противостояния «Боруссия» — «Ньюкасл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 20.30 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После трех туров «Боруссия» набрала 4 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F. В активе «Ньюкасла» также 4 балла, команда занимает третье место.

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