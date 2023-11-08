«Боруссия», «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл»: расклад группы Лиги чемпионов после 4 туров

Сегодня, 08:20
В четвертом туре группы F Лиги чемпионов хозяева одержали непростые победы — «Боруссия» справилась с «Ньюкаслом», а «Милан» взял реванш у «ПСЖ».
Этот квартет предсказуемо оказался самым запутанным в нынешнем сезоне. При большинстве вариантов ситуация вряд ли прояснится и через три недели. И только победы французов и немцев до минимума сократят количество интриг. В таком случае останется узнать, кто из пары выигравших выйдет с первого места и для кого из дуэта «Милан» — «Ньюкасл» евросезон завершится в декабре.
«Боруссия» Д — «Ньюкасл» — 2:0 (Фюллькруг, 26. Брандт, 79).
«Милан» — «ПСЖ» — 2:1 (Рафаэл Леау, 12. Жиру, 50 — Шкриньяр, 9).
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Боруссия Д
|
4
|
2
|
1
|
1
|
3-2
|
7
|
2. ПСЖ
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7-6
|
6
|
3. Милан
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2-4
|
5
|
4. Ньюкасл
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-4
|
4
28 ноября. «ПСЖ» — «Ньюкасл», «Милан» — «Боруссия» Д.
13 декабря. «Боруссия» Д — «ПСЖ», «Ньюкасл» — «Милан».