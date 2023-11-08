«Боруссия», «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл»: расклад группы Лиги чемпионов после 4 туров

В четвертом туре группы F Лиги чемпионов хозяева одержали непростые победы — «Боруссия» справилась с «Ньюкаслом», а «Милан» взял реванш у «ПСЖ».

Этот квартет предсказуемо оказался самым запутанным в нынешнем сезоне. При большинстве вариантов ситуация вряд ли прояснится и через три недели. И только победы французов и немцев до минимума сократят количество интриг. В таком случае останется узнать, кто из пары выигравших выйдет с первого места и для кого из дуэта «Милан» — «Ньюкасл» евросезон завершится в декабре.

Группа F

«Боруссия» Д — «Ньюкасл» — 2:0 (Фюллькруг, 26. Брандт, 79).

«Милан» — «ПСЖ» — 2:1 (Рафаэл Леау, 12. Жиру, 50 — Шкриньяр, 9).

И В Н П М О 1. Боруссия Д 4 2 1 1 3-2 7 2. ПСЖ 4 2 0 2 7-6 6 3. Милан 4 1 2 1 2-4 5 4. Ньюкасл 4 1 1 2 4-4 4

28 ноября. «ПСЖ» — «Ньюкасл», «Милан» — «Боруссия» Д.

13 декабря. «Боруссия» Д — «ПСЖ», «Ньюкасл» — «Милан».