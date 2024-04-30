Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

30 апреля, 22:00

«Боруссия» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» примет «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов 1 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;Боруссии&amp;quot;.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Боруссия» Дортмунд на своем поле примет «ПСЖ» в первом полуфинале Лиги чемпионов в среду, 1 мая. Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Боруссия» — «ПСЖ» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».
Прямую трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.55 мск. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В предыдущий раз «ПСЖ» с «Боруссией» в Лиге чемпионов пересекались в сезоне 2019/20 — тогда жеребьевка свела их уже на стадии 1/8 финала, и дальше прошли парижане, хотя на своем поле Дортмунд опять же победил.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали чемпионками России
Борис Ротенберг рассказал о скандальном матче «Сочи» в Грозном
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Слишковича не хотят видеть главным, в клуб может вернуться ещё один бывший. Что происходит в «Спартаке»
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
Дубль Винисиуса принес «Реалу» ничью в гостевом матче с «Баварией»
«Бавария» и «Реал» сыграли вничью. Онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
«Бавария» — «Реал»: Винисиус сравнял счет с пенальти и оформил дубль
«Бавария» — «Реал»: Кейн с пенальти вывел хозяев вперед
«Бавария» — «Реал»: началась трансляция матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «Реал»: Кейн, Беллингем и Винисиус сыграют с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Бавария» — «Реал»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

«Бавария» — «Реал»: Винисиус вывел гостей вперед