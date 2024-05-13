«Боруссия Дортмунд» сыграет с мадридским «Реалом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона 2023/2024 в субботу, 1 июня. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В 1/2 финала турнира немецкий клуб победил «ПСЖ» по сумме двух матчей — 2:0. Команда Карло Анчелотти в двух матчах обыграла «Баварию», общий счет — 4:3.

Королевский клуб — рекордсмен по победам в финале Лиги чемпионов. Сливочные выигрывали трофей — 14 раз.

«Боруссия» сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз в истории. Победу черно-желтые одерживали единожды, это было в 1997-м. Тогда немцы обыграли «Ювентус» со счетом 3:1.

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