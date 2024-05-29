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Дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Боруссия» — «Реал» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча.
Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона горожане с минимальным счетом победили «Интер» — 1:0.
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