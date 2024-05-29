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Сегодня, 20:45

«Боруссия» — «Реал»: как и где смотреть финал Лиги чемпионов в России, Казахстана и Белоруссии

«Матч ТВ» покажет финал Лиги чемпионов в России и Белоруссии
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матс Хуммельс.
Фото Reuters
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Дортмундская «Боруссия» сыграет с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Боруссия» — «Реал» будут доступны на нашем сайте в матч-центре. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию решающего матча.

В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также финал ЛЧ смотрите на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. В Казахстане игру покажут на телеканалах QazSport и Q Sport. Житель Белоруссии могут увидеть матч на российском телеканале «Матч ТВ».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона горожане с минимальным счетом победили «Интер» — 1:0.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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