Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» проходит в субботу, 1 июня. Решающий матч и в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Боруссия» — «Реал» проходит в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир начался в 21.10. Посмотреть игру в прямом эфире также можно по подписке на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч Футбол 1».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов встречи. Ключевые события финала Лиги чемпионов доступны в матч-центре

Основная информация о решающем поединке сезона в Лиге чемпионов доступна по ссылке в материале «СЭ».

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