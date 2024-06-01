Стали известны составы «Боруссии» и «Реала» на финал Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Реал» опубликовали стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Адейеми, Брандт, Санчо, Фюллкруг.

Запасные: Ватьен, Байноу-Гиттенс, Вольф, Зюле, Лотка, Мален, Мейер, Мукоко, Нмеча, Озджан, Ройс, Аллер.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Кепа, Эдер Милитао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Тчуамени, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».