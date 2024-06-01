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Сегодня, 19:33

«Реал» опубликовал стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Реала».
Фото Reuters
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«Реал» опубликовал стартовый состав на матч против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Кепа, Эдер Милитао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Тчуамени, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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