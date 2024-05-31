«Боруссия» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Боруссия» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также финал ЛЧ можно смотреть на платных онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

«Манчестер Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом году в финале горожане обыграли «Интер» со счетом 1:0.

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