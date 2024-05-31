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Сегодня, 22:00

«Боруссия» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию финала Лиги чемпионов

«Боруссия» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матс Хуммельс (ФК «Боруссия»).
Фото Reuters
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«Боруссия» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов в субботу, 1 июня. Матч пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Боруссия» — «Реал» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также финал ЛЧ можно смотреть на платных онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

«Манчестер Сити» — действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом году в финале горожане обыграли «Интер» со счетом 1:0.

Лига чемпионов. Финал
01 июн, 22:00. Wembley (Лондон)
Боруссия Д
Реал

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
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