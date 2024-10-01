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Сегодня, 20:45

«Боруссия» — «Селтик»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Боруссия» встретится с «Селтиком» в общем этапе Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Боруссия» сыграет с «Селтиком» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko (в разделе «Спорт», по подписке). Платформа также проведет перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Боруссия» — «Селтик» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Селтик

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Брюгге» (3:0), а «Селтик» обыграл «Слован» (5:1).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Селтик

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