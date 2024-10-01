«Боруссия» и «Селтик» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Селтик» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Матч пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Боруссия» — «Селтик» покажет платформа «Okko Спорт». Также онлайн-кинотеатр проводит переклички всех вечерних игр Лиги чемпионов. Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры в Дортмунде будут доступны в нашем матч-центре.

В 1-м туре «шмели» на выезде обыграли «Брюгге» (3:0), а шотландцы — «Слован» на своем поле (5:1).