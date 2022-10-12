«Боруссия» — «Севилья»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Дортмунде.

На 18-й минуте гол забил защитник гостей Танги Ньянзу. Через 17 минут Джуд Беллингем сравнял счет.

После четырех туров Лиги чемпионов «Боруссия» занимает 2-е место в турнирной таблице группы G, набрав 7 очков. «Севилья» с 2 очками располагается на 3-м месте.