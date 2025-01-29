«Боруссия» Дортмунд и «Шахтер» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Боруссии» и «Шахтера» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)

В прямом эфире матч в Дортмунде показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (по платной подписке на ресурс). Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Боруссия» набрала 12 очков, «Шахтер» — семь. В 7-м туре «Боруссия» уступила «Болонье» (1:2), а «Шахтер» победил «Брест» (2:0).