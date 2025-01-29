«Боруссия» и «Шахтер» встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов

«Боруссия» Дортмунд и «Шахтер» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января.

Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Боруссии» и «Шахтера» также можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

«Боруссия» находится на 14-м месте в общем этапе ЛЧ с 12 очками. «Шахтер» располагается на 27-й строчке турнирной таблицы с 7 баллами.