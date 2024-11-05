Дортмундская «Боруссия» и «Штурм» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультикаста — все вечерние встречи в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями матча «Боруссия» — «Штурм» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В трех турах общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» победила «Брюгге» и «Селтик», а затем проиграла «Реалу». «Штурм» потерпел три поражения — от «Бреста», «Брюгге» и «Спортинга».