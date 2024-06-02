Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:07

«Боруссия» заработала в финале Лиги чемпионов больше победившего «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Стало известно, сколько заработали «Реал» и дортмундская «Боруссия» (2:0) за финал Лиги чемпионов-2023/24.

Дортмундцы заработали по итогам проигранного финального матча 20,5 миллиона евро. За участие в финале они получат 15,5 миллиона, а еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов за трансфер полузащитника Джуда Беллингема в мадридский клуб.

«Реал» заработал за победу в финале Лиги чемпионов 20 миллионов евро.

Некоторые СМИ сообщают, что бонус за Беллингема составит не 5 миллионов, а 20 — прописанные отчисления за все завоеванные трофеи с «Реалом» (ла лигу и Лигу чемпионов).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
0
Читайте также
Муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО
«Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Кубка России
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
На Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Терзич: «Боруссия» заслуживала большего, чем поражение со счетом 0:2»
Карвахаль — о победе в финале Лиги чемпионов: «Хотелось бы легче выигрывать эти матчи»
Президент «Реала» Перес – о победе в Лиге чемпионов: «Мы достойны этого трофея, 15-го для нас»
«Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?
15-й трофей «Реала», пятый — Анчелотти: мадридцы обыграли «Боруссию» на «Уэмбли»
Анчелотти — о победе в Лиге чемпионов: «К этому никогда не привыкнешь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Карвахаль — о победе в финале Лиги чемпионов: «Хотелось бы легче выигрывать эти матчи»

Терзич: «Боруссия» заслуживала большего, чем поражение со счетом 0:2»