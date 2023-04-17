Боули считает, что «Челси» может спасти сезон, выбив «Реал» из розыгрыша Лиги чемпионов

Владелец «Челси» Тодд Боули вошел в раздевалку после поражения от «Брайтона» (1:2), чтобы донести свои мысли до игроков, сообщает The Telegraph.

Босс «синих» позволил главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду закончить свой послематчевый обзор, прежде чем вмешаться. Бизнесмен указал игрокам на то, что они все еще могут спасти свою кампанию, дав бой «Реалу» на «Стэмфорд Бридж» 18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра состоялась Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». Второй матч «Челси» — «Реал» пройдет 18 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Синие» с 39 набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от «Манчестер Юнайтед», занимающего четвертое место, составляет 17 очков.