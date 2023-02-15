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Лига чемпионов

Сегодня, 03:20

Браим Диас: «Милан» заслужил победу над «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Браим Диас.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Милана» Браим Диас прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он стал автором единственного гола в этой встрече.

«Очень рад голу и, особенно, победе. Важно, что создали задел для ответного матча. Мы заслужили это. Болельщики были на высоте: просто посмотрите на них, послушайте. Мы не фавориты. Сейчас сосредоточимся на чемпионате, а затем отправимся в Лондон», — цитирует официальный сайт УЕФА Диаса.

Ответная игра пройдет через две недели в Лондоне — 8 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Браим Диас. На фоне «Тоттенхэма» даже нынешний «Милан» хорош. Пиоли переиграл Конте
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036582--milan-vs-tottenham/
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