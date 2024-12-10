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Сегодня, 21:45

«Брест» — ПСВ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Брест» и ПСВ встретятся в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Брест» примет ПСВ в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 10 декабря. Игра будет проходить на «Стад де Рудуру» в Генгаме, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Брест» — ПСВ также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
ПСВ

В 5 турах общего этапа Лиги чемпионов «Брест» набрал 10 очков, а ПСВ — 8.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК ПСВ
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