«Брест» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Брест» и «Реал» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на «Стад де Рудуру» в Генгаме и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Бреста» и «Реала» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

«Брест» находится на 13-м месте в общем этапе ЛЧ с 13 очками. «Реал» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы с 12 очками.