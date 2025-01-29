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Сегодня, 09:30

«Брест» — «Реал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Брест» и «Реал» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Брест» и «Реал» встретятся в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 29 января. Игра пройдет на «Стад де Рудуру» в Генгаме и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Бреста» и «Реала» можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
Реал

«Брест» находится на 13-м месте в общем этапе ЛЧ с 13 очками. «Реал» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы с 12 очками.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брест
ФК Реал
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