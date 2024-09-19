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Сегодня, 20:45

«Брест» — «Штурм»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Брест» встретится со «Штурмом» в матче Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Брест» и «Штурм» встречаются в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в четверг, 19 сентября. Матч примет стадион «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент по платной подписке). Также на стриминговом сервисе организованы переклички вечерних игр (мультикаст — четыре встречи в одной вкладке)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Брест» — «Штурм» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
19 сент, 22:00. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
Штурм

В этом розыгрыше Лиги чемпионов участвуют 36 команд, которые объединены в единую таблицу. Каждый клуб играет по 8 матчей с восемью разными соперниками (четыре дома, четыре — в гостях).

ФК Брест
ФК Штурм

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