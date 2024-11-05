Женезио: «Играть против таких соперников, как «Ювентус» очень тяжело»

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезио поделился своими мыслями о предстоящем матче общей стадии Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Каждый матч Лиги чемпионов — отдельная история, но для достижения результата всегда необходима самоотдача. «Ювентус», как и любая другая итальянская команда, хорошо организован, играть против таких соперников очень тяжело», — цитирует Женезио пресс-служба УЕФА.

Матч «Ювентус» — «Лилль» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.