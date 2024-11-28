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Сегодня, 04:33

Бруну Лаже: «Игра с «Монако» была очень эмоциональной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Я рад победе, рад трем очкам. У нас могло быть на два или три очка больше, но мы смотрим только вперед и сосредоточены на выходе в следующий раунд.

Мы всегда стремимся быть предельно хладнокровными, но эта игра была очень эмоциональной. Рады отметить, что это была командная победа: и стартового состава, и запасных, которые выходом на замену помогли нам», — цитирует пресс-служба УЕФА Лаже.

«Монако» с 10 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Бенфика» набрала 9 очков и поднялась на 14-ю позицию.

Анхель Ди&nbsp;Мария. Передачи Ди Марии нокаутировали «Монако», «Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт», ПСВ устроил историчнеский камбэк
Источник: Официальный сайт УЕФА

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