«Брюгге» на своем поле примет «Астон Виллу» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Игра состоится на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Брюгге» — «Астон Вилла» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» проиграл «Милану» — 1:3, «Астон Вилла» уверенно обыграла «Болонью» — 2:0.

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