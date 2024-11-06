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Сегодня, 20:00

«Брюгге» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Брюгге» сыграет с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эмилиано Мартинес, вратарь «Астон Виллы».
Фото Reuters
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«Брюгге» на своем поле примет «Астон Виллу» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Игра состоится на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Брюгге» — «Астон Вилла» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке.

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» проиграл «Милану» — 1:3, «Астон Вилла» уверенно обыграла «Болонью» — 2:0.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 20:45. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Астон Вилла

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