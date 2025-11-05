«Брюгге» и «Барселона» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия), стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Брюгге и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Брюгге» — «Барселона» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки. Платформа также ведет перекличку лучших моментов игр вечера в отдельном окне, которая начинается в 22.55 мск.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.

05 ноября, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)

В трех турах общего этапа ЛЧ «Брюгге» набрал 3 очка, «Барселона» — 6.