«Барселона» сыграла вничью с «Брюгге»

6 ноября, 00:57
«Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.
В самом начале игры команды обменялись быстрыми голами. На 17-й минуте Карлуш Форбс вывел бельгийскую команду вперед. После перерыва Ламин Ямаль сравнял счет, однако почти сразу Форбс оформил дубль. Благодаря автоголу на 77-й минуте каталонцы отыгрались. В концовке встречи «Брюгге» забил четвертый мяч, но судья отменил гол после просмотра видеоповтора.
«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.
nikola mozaev
Брюгге можно только поаплодировать. Дали серьезный бой запасному фавориту. Могли и выиграть при определенной доле везения.
06.11.2025
Владимир К.
Думаю, Месси или Иньеста очень удивились, узнав, что Ямалю тарелочку приносят. Да я думаю, там даже Златан с Криштиану охренели бы. =) Думаю, многие не хотят впахивать из-за этого. "Раз он такой Избранный, значит, пусть сам и тянет." Вот и ослабла команда.
06.11.2025
Pablo_75
Не в клоуне дело. Барса резко, на порядок, слабее себя прошлогодней.
06.11.2025
Женек10
Ля, ну что за клоун у Барсы в воротах...
06.11.2025