Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Плей-офф / Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 ноября, 00:57

«Барселона» сыграла вничью с «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото AFP

«Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.

В самом начале игры команды обменялись быстрыми голами. На 17-й минуте Карлуш Форбс вывел бельгийскую команду вперед. После перерыва Ламин Ямаль сравнял счет, однако почти сразу Форбс оформил дубль. Благодаря автоголу на 77-й минуте каталонцы отыгрались. В концовке встречи «Брюгге» забил четвертый мяч, но судья отменил гол после просмотра видеоповтора.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
05 ноября, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
3:3
Барселона
4

  • nikola mozaev

    Брюгге можно только поаплодировать. Дали серьезный бой запасному фавориту. Могли и выиграть при определенной доле везения.

    06.11.2025

  • Владимир К.

    Думаю, Месси или Иньеста очень удивились, узнав, что Ямалю тарелочку приносят. Да я думаю, там даже Златан с Криштиану охренели бы. =) Думаю, многие не хотят впахивать из-за этого. "Раз он такой Избранный, значит, пусть сам и тянет." Вот и ослабла команда.

    06.11.2025

  • Pablo_75

    Не в клоуне дело. Барса резко, на порядок, слабее себя прошлогодней.

    06.11.2025

  • Женек10

    Ля, ну что за клоун у Барсы в воротах...

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Лига чемпионов УЕФА
    ФК Барселона
    ФК Брюгге
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
    Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
    Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
    Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
    Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
    Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
    Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя