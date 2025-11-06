«Барселона» сыграла вничью с «Брюгге»

«Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:3.

В самом начале игры команды обменялись быстрыми голами. На 17-й минуте Карлуш Форбс вывел бельгийскую команду вперед. После перерыва Ламин Ямаль сравнял счет, однако почти сразу Форбс оформил дубль. Благодаря автоголу на 77-й минуте каталонцы отыгрались. В концовке встречи «Брюгге» забил четвертый мяч, но судья отменил гол после просмотра видеоповтора.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.