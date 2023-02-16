Гол Жоау Мариу принес «Бенфике» победу над «Брюгге»

«Бенфика» обыграла «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Бельгии.

В конце первого тайма хозяева открыли счет. Однако гол защитника Дениса Одои был отменен ВАР из-за офсайда.

В начале второй половины в ворота «Брюгге» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. 30-летний португалец пробил точно под перекладину, Симон Миньоле не дотянулся. В концовке встречи бразильский нападающий Давид Нерес удвоил преимущество лиссабонцев, воспользовавшись ошибкой в обороне бельгийской команды.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.