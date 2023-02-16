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Лига чемпионов

Сегодня, 00:52

Гол Жоау Мариу принес «Бенфике» победу над «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
15 февраля. «Брюгге» — «Бенфика» — 0:1. Жоау Мариу бьет пенальти.
Фото Reuters
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«Бенфика» обыграла «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Бельгии.

В конце первого тайма хозяева открыли счет. Однако гол защитника Дениса Одои был отменен ВАР из-за офсайда.

В начале второй половины в ворота «Брюгге» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу. 30-летний португалец пробил точно под перекладину, Симон Миньоле не дотянулся. В концовке встречи бразильский нападающий Давид Нерес удвоил преимущество лиссабонцев, воспользовавшись ошибкой в обороне бельгийской команды.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
0:2
Бенфика

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