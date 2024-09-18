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Сегодня, 20:30

«Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Брюгге» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов 18 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Серу Гирасси (ФК «Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press
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«Брюгге» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025 в среду, 18 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

Основной этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 стартовал 17 сентября и завершится 31 мая.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Боруссия Д

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
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