«Брюгге» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов 18 сентября

«Брюгге» сыграет с «Боруссией» Дортмунд в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025 в среду, 18 сентября. Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также на платформе Okko будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

Основной этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 стартовал 17 сентября и завершится 31 мая.

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