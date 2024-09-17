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Лига чемпионов

17 сентября, 23:45

«Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Брюгге» и «Боруссия» сыграют в матче Лиги чемпионов УЕФА 18 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Брюгге» проведет домашний матч с дортмундской «Боруссией» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча «Брюгге» — «Боруссия» покажет платформа «Okko Спорт». Весь контент Okko доступен по подписке на онлайн-кинотеатр.

Следить за ключевыми событиями игры «Брюгге» — «Боруссия» можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Боруссия Д

«Боруссия» — финалист Лиги чемпионов-2023/24, в решающем матче уступила «Реалу» (0:2). Дортмундцы попали в основной турнир этого розыгрыша еврокубка с пятого места бундеслиги.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брюгге

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