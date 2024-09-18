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Дубль Байно-Гиттенса принес «Боруссии» крупную победу над «Брюгге»

Алина Савинова
18 сентября. «Боруссия» победила «Брюгге» в Лиге чемпионов (3:0).
Фото Reuters
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«Боруссия» обыграла «Брюгге» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0. Встреча проходила на стадионе «Ян Брейдел» в бельгийском Брюгге.

Оба гола дортмундского клуба в основное время забил Джейми Байно-Гиттенс, который отличился на 76-й и 86-й минутах. На 90+5-й минуте Серху Гирасси реализовал пенальти и сделал счет разгромным.

«Боруссия» с 3 очками занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице. «Брюгге» после этого матча располагается на 33-й строчке.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
0:3
Боруссия Д

В параллельном матче дня «Селтик» разгромил «Слован Братиславу» (5:1) и вышел на второе место в общей группе. Команда из Словакии идет на предпоследней, 35-й позиции.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
5:1
Слован Бр

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