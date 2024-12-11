«Спортинг» проиграл «Брюгге», лиссабонская команда потерпела 4 поражение после ухода Аморима

«Брюгге» обыграл «Спортинг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге.

На 3-й минуте лиссабонская команда открыла счет — забил Жени Катамо. В середине тайма «Брюгге» удалось отыграться благодаря автогол Эдуарду Куарежмы. На 85-й минуте хозяева вырвали победу — отличился Каспер Нильсен.

«Спортинг» потерпел четвертое поражение в пяти матчах после ухода Рубена Аморима с поста главного тренера. Сейчас команду тренирует Жоау Перейра.

«Брюгге» набрал 10 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Спортинг» идет на 12-й строчке — 10 очков.