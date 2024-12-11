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Сегодня, 01:09

«Спортинг» проиграл «Брюгге», лиссабонская команда потерпела 4 поражение после ухода Аморима

Евгений Козинов
Корреспондент
Йоакин Сейс против Максимилиано Араухо.
Фото Reuters
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«Брюгге» обыграл «Спортинг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге.

На 3-й минуте лиссабонская команда открыла счет — забил Жени Катамо. В середине тайма «Брюгге» удалось отыграться благодаря автогол Эдуарду Куарежмы. На 85-й минуте хозяева вырвали победу — отличился Каспер Нильсен.

«Спортинг» потерпел четвертое поражение в пяти матчах после ухода Рубена Аморима с поста главного тренера. Сейчас команду тренирует Жоау Перейра.

«Брюгге» набрал 10 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Спортинг» идет на 12-й строчке — 10 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
2:1
Спортинг

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Спортинг (Лиссабон)
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