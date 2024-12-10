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«Брюгге» — «Спортинг»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Брюгге» и «Спортинг» проведут матч в Лиге чемпионов 10 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Брюгге» и «Спортинг» проведут матч в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Начало матча на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия) — в 23.00 по московскому времени.

Трансляция встречи «Брюгге» — «Спортинг» пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех вечерних игр Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями матча «Брюгге» — «Спортинг» также следите в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Спортинг

В пятом туре общего этапа «Брюгге» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1) и занимал 23-е место с семью очками. У «Спортинга» — 10 очков и 10-е место, предыдущим соперником португальцев был «Арсенал» (1:5).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Брюгге
ФК Спортинг (Лиссабон)
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