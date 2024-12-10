«Брюгге» и «Спортинг» проведут матч в Лиге чемпионов 10 декабря

«Брюгге» и «Спортинг» проведут матч в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 10 декабря. Начало матча на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге (Бельгия) — в 23.00 по московскому времени.

Трансляция встречи «Брюгге» — «Спортинг» пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех вечерних игр Лиги чемпионов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями матча «Брюгге» — «Спортинг» также следите в нашем матч-центре.

В пятом туре общего этапа «Брюгге» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1) и занимал 23-е место с семью очками. У «Спортинга» — 10 очков и 10-е место, предыдущим соперником португальцев был «Арсенал» (1:5).