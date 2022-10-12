«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в групповом турнире Лиги чемпионов. Бельгийский клуб набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира.

Для «Брюгге» это самое высокое достижение в истории клуба. Ранее команда добиралась до 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в 1991 году.

Помимо этого, «Брюгге» — первый за последние 6 лет клуб из Бельгии , который вышел в плей-офф. В сезоне-2015/16 это удавалось «Генту».