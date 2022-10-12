«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в групповом турнире Лиги чемпионов. Бельгийский клуб набрал 10 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира.
Для «Брюгге» это самое высокое достижение в истории клуба. Ранее команда добиралась до 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в 1991 году.
Помимо этого, «Брюгге» — первый за последние 6 лет клуб из Бельгии , который вышел в плей-офф. В сезоне-2015/16 это удавалось «Генту».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования