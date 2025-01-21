«Брюгге» и «Ювентус» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Брюгге» и «Ювентус» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 21 января. Игра пройдет на «Ренато Даль Ара» в Болонье и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом матча можно будет ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру «Брюгге» и «Ювентус» показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» при подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты встреч в одном окне).

В общем этапе ЛЧ «Брюгге» набрал 10 очков, «Ювентус» — 11. В декабре в 6-м туре «Брюгге» победил «Спортинг» — 2:1, а «Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» — 2:0.